УАЗ будет печатать детали автомобилей на 3D-принтере

Аддитивные технологии позволят ускорить процесс интеграции новых элементов

Ульяновский автозавод внедрил в производство автомобилей промышленный 3D-принтер. Специалисты уже установили новое оборудование на предприятии, а также запустили технику в эксплуатации. На трехмерном принтере инженеры собираются печатать элементы отделки интерьеров, а также некоторые детали шасси. При этом напечатанные компоненты вряд ли появятся в серийных автомобилях.