В Беларуси стали ставить на УАЗы новый легковой турбодизель

Инженеры Минского моторного завода установили турбодизель MMZ-4DTI на старенький армейский УАЗ-3151. Инжекторный агрегат на «тяжёлом» топливе объёмом 2,1 литра (72 лошадиные силы, 235 Нм) заменил карбюраторный 2,5-литровый бензиновый 90-сильный (172 Нм) двигатель УМЗ. По оценкам ММЗ, с новым мотором ульяновский внедорожник стал динамичнее и экономичнее, а тяга на низких оборотах выросла.
Фото: abw.by
Двигатель MMZ-4DTI — четырёхцилиндровая версия агрегата MMZ-3LD объёмом 1,6 литра, который ставится на сельхозтехнику. У обоих моторов рядная архитектура, степень унификации компонентов достигает 70 процентов. В зависимости от степени форсировки, наличия или отсутствия наддува MMZ-4DTI может развивать от 49 до 140 лошадиных сил, от 160 до 330 Нм крутящего момента.
«Четвёрка» Минского моторного завода подходит не только для УАЗов, но и для «ГАЗелей», но из-за несоответствия экостандарту Евро-5 силовой агрегат MMZ-4DTI нельзя устанавливать на новые автомобили, так что пока белорусский мотор может использоваться только на вторичном рынке для замены старых советских и российских двигателей.
Минский моторный завод уже получил первый заказ на новые турбодизели — кубинская фирма Transimport закупила партию из 100 агрегатов MMZ-4DTI для капитального ремонта УАЗ-469.