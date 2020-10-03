В Беларуси стали ставить на УАЗы новый легковой турбодизель

Двигатель MMZ-4DTI — четырёхцилиндровая версия агрегата MMZ-3LD объёмом 1,6 литра, который ставится на сельхозтехнику. У обоих моторов рядная архитектура, степень унификации компонентов достигает 70 процентов. В зависимости от степени форсировки, наличия или отсутствия наддува MMZ-4DTI может развивать от 49 до 140 лошадиных сил, от 160 до 330 Нм крутящего момента.

«Четвёрка» Минского моторного завода подходит не только для УАЗов, но и для «ГАЗелей», но из-за несоответствия экостандарту Евро-5 силовой агрегат MMZ-4DTI нельзя устанавливать на новые автомобили, так что пока белорусский мотор может использоваться только на вторичном рынке для замены старых советских и российских двигателей.