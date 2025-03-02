УАЗ построит новый конвейер для выпуска пикапов и внедорожников

УАЗ построит новый конвейер для выпуска пикапов и внедорожниковПроизводственные мощности Ульяновского автозавода будут расширены
Представитель Sollers подчеркнул, что решение построить новый конвейер связано с техническими особенностями: рама пикапа ST9 существенно отличается от моделей ST6/ST8. На модернизированном «старом» конвейере продолжат выпускать автомобили УАЗ и «младшие» пикапы Sollers. Напрямую не сказано, но можно ожидать, что пикапы и внедорожники под материнской маркой JAC тоже пропишутся на новой «нитке».
Директор по продажам ООО «Джак Автомобиль» Сергей Садовенко подтвердил, что в России будут локализованы все последующие модели на платформе JAC T9. По предварительным данным, внедорожники и пикапы под разными марками будут отличаться оснащением и дизайном. Завершить строительство нового конвейера на УАЗе планируют весной, а в июне-июле на площадке запустят сборку машин.
Основой для Sollers ST9 является китайский пикап JAC Hunter образца 2023 года. У демонстрационного автомобиля под капотом бензиновый турбомотор 2.0 (231 л.с., 380 Нм), тяга передаётся через 8-ступенчатый автомат, есть полный привод типа part-time. После локализации в России характеристики могут быть подкорректированы.