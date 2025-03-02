УАЗ построит новый конвейер для выпуска пикапов и внедорожников

Директор по продажам ООО «Джак Автомобиль» Сергей Садовенко подтвердил, что в России будут локализованы все последующие модели на платформе JAC T9. По предварительным данным, внедорожники и пикапы под разными марками будут отличаться оснащением и дизайном. Завершить строительство нового конвейера на УАЗе планируют весной, а в июне-июле на площадке запустят сборку машин.