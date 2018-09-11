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13:29

UAZ отказался от выпуска кроссовера

Вместо него компания представит «инновационное транспортное средство»

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Запатентованный дизайн кроссовера UAZ © Фото: Роспатент
Ульяновский автомобильный завод отказался от проекта компактного кроссовера, известного под внутризаводским индексом УАЗ-3170. По словам генерального директора компании Вадима Швецова, у проекта поменялась концепция: это будет «инновационное транспортное средство», но под совершенно другим брендом.

В интервью журналистам РИА Новости Швецов подчеркнул, что маленького внедорожника под маркой UAZ в модельном ряду компании не будет. Новая машина точно не будет кроссовером, но что подразумевается под инновационностью Швецов не прокомментировал. Возможно, речь идет о беспилотнике.

В июне появилась информация о возобновлении работ по проекту УАЗ-3170. Опытное производство модели планировалось начать в 2022 году, продажи — через год-полтора после запуска вседорожника в серию. Сообщалось, что платформа УАЗ-3170 будет унифицирована с «тележкой» проекта ЕМП («Кортеж»). Кроссовер получит полностью независимую подвеску и по своим габаритам будет сопоставим с Toyota RAV4.

Эскиз кроссовера UAZ от НАМИ.

В прошлом году генеральный директор компании Вадим Швецов подтвердил разработку кроссовера, который сохранит «генетику» марки, но будет ориентирован на городскую эксплуатацию. Тогда же он отметил, что модель появится на рынке в течение ближайших пяти лет.

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