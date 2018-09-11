UAZ отказался от выпуска кроссовера

В интервью журналистам РИА Новости Швецов подчеркнул, что маленького внедорожника под маркой UAZ в модельном ряду компании не будет. Новая машина точно не будет кроссовером, но что подразумевается под инновационностью Швецов не прокомментировал. Возможно, речь идет о беспилотнике.

В июне появилась информация о возобновлении работ по проекту УАЗ-3170. Опытное производство модели планировалось начать в 2022 году, продажи — через год-полтора после запуска вседорожника в серию. Сообщалось, что платформа УАЗ-3170 будет унифицирована с «тележкой» проекта ЕМП («Кортеж»). Кроссовер получит полностью независимую подвеску и по своим габаритам будет сопоставим с Toyota RAV4.