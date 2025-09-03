УАЗы получили отечественную антиблокировочную систему

УАЗы получили отечественную антиблокировочную системуЕе начали ставить на «Патриот», «Пикап» и «Профи»
Специалисты НАМИ и ульяновского завода совместными усилиями откалибровали устройство и адаптировали прошивку под внедорожники УАЗа. ABS тестировали в течение года, испытывая работу систему на дорогах с разным покрытием — на сухом и мокром асфальте, влажном базальте, на льду и снегу.
Провели также тесты с разным сцеплением правых и левых колес, когда, например, правые находились на сухом асфальте, левые — на льду.
Антиблокировочную систему разработали при поддержке Фонда развития промышленности и Минпромторга России. Отмечается, что это ноу-хау ФГУП НАМИ, производство которого налажено на мощностях УАЗа.
Машины с такой ABS сертифицированы. На этом сотрудничество УАЗа с «НАМИ Инновационные компоненты» не заканчивается: компании продолжат работать над внедрением противобуксовочной системы и системы курсовой устойчивости.
Параллельно УАЗ работает над «Патриотом» с двухлитровым дизельным мотором от китайской JAC, выпуск которого наладили в Елабуге. Такой внедорожник дебютирует до конца нынешнего года.