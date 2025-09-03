Новости
Опубликовано 03 сентября 2025, 20:36
1 мин.

УАЗы получили отечественную антиблокировочную систему

Ее начали ставить на «Патриот», «Пикап» и «Профи»
УАЗы оборудовали системой ABS разработки НАМИ. УАЗы оборудовали системой ABS разработки НАМИ. Отечественное устройство активной безопасности теперь ставится на три модели УАЗа — «Патриот», «Пикап» и «Профи». Его разработали в «НАМИ Инновационные компоненты» — «дочке» ФГУП НАМИ — для внедорожников и легкого коммерческого транспорта массой не более 4,5 тонны. До 2022 года ABS УАЗу поставляла немецкая Bosch, а после введения санкций — китайская фирма APG.
УАЗы получили отечественную антиблокировочную систему
© УАЗ
Мария Руцкая
Мария Руцкая

Специалисты НАМИ и ульяновского завода совместными усилиями откалибровали устройство и адаптировали прошивку под внедорожники УАЗа. ABS тестировали в течение года, испытывая работу систему на дорогах с разным покрытием — на сухом и мокром асфальте, влажном базальте, на льду и снегу.

Провели также тесты с разным сцеплением правых и левых колес, когда, например, правые находились на сухом асфальте, левые — на льду.

Антиблокировочную систему разработали при поддержке Фонда развития промышленности и Минпромторга России. Отмечается, что это ноу-хау ФГУП НАМИ, производство которого налажено на мощностях УАЗа.

УАЗы получили отечественную антиблокировочную систему

© УАЗ

Машины с такой ABS сертифицированы. На этом сотрудничество УАЗа с «НАМИ Инновационные компоненты» не заканчивается: компании продолжат работать над внедрением противобуксовочной системы и системы курсовой устойчивости.

Читайте на тему:

Параллельно УАЗ работает над «Патриотом» с двухлитровым дизельным мотором от китайской JAC, выпуск которого наладили в Елабуге. Такой внедорожник дебютирует до конца нынешнего года.

Источник:Пресс-служба УАЗа
Автор:Мария Руцкая
Теги:
#UAZ
#Patriot
#Пикапы
#Россия
#Видео