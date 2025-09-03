УАЗы получили отечественную антиблокировочную систему

Специалисты НАМИ и ульяновского завода совместными усилиями откалибровали устройство и адаптировали прошивку под внедорожники УАЗа. ABS тестировали в течение года, испытывая работу систему на дорогах с разным покрытием — на сухом и мокром асфальте, влажном базальте, на льду и снегу.

Провели также тесты с разным сцеплением правых и левых колес, когда, например, правые находились на сухом асфальте, левые — на льду.