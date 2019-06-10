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15:39

Новый внедорожник УАЗа получит гибридные технологии Aurus

Машине также достанутся электронные системы безопасности

Ульяновский автомобильный завод будет использовать наработки проекта «Кортеж» для своего нового внедорожника. От «Аурусов» ему достанется в том числе архитектура гибридной силовой установки, подтвердил изданию RNS представитель Sollers.
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Информация о новом внедорожнике UAZ, который фигурировал под именем «Русский Прадо», появилась в начале апреля, когда о разработке машины заявил руководитель компании Sollers Вадим Швецов. Тогда же стало известно, что модель будет позиционироваться как конкурент китайским полноприводникам, а её производство начнется в 2020 или 2021 году.

При создании платформы нового УАЗа планируется использовать опыт, полученный при разработке машин семейства Aurus: речь идет об адаптации электрических компонентов, систем активной безопасности и архитектуры гибридной силовой установки. По предварительной информации, у внедорожника будут бензиновые и битопливные четырехцилиндровые агрегаты в атмосферных и турбированных вариантах.

Новый внедорожник не будет иметь никакого отношения ни к «Хантеру», ни к «Буханке». Семейство «Патриот» планируется какое-то время продавать одновременно с новой моделью, но через несколько лет оно будет полностью ею вытеснено.

Источник: RNS
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