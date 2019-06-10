Новый внедорожник УАЗа получит гибридные технологии Aurus

Информация о новом внедорожнике UAZ, который фигурировал под именем «Русский Прадо», появилась в начале апреля, когда о разработке машины заявил руководитель компании Sollers Вадим Швецов. Тогда же стало известно, что модель будет позиционироваться как конкурент китайским полноприводникам, а её производство начнется в 2020 или 2021 году.

При создании платформы нового УАЗа планируется использовать опыт, полученный при разработке машин семейства Aurus: речь идет об адаптации электрических компонентов, систем активной безопасности и архитектуры гибридной силовой установки. По предварительной информации, у внедорожника будут бензиновые и битопливные четырехцилиндровые агрегаты в атмосферных и турбированных вариантах.