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16:15

UAZ подтвердил выпуск «Патриота» с автоматической коробкой передач

Внедорожник с АКП появится в следующем году

Ульяновский автомобильный завод подтвердил выпуск «Патриота» с автоматической коробкой передач и развеял слухи о появлении такой машины уже весной следующего года. К дилерам внедорожник поступит позже, но когда именно пока не сообщается.

По предварительной информации, на обновленный «Патриот» установят шестиступенчатый «автомат» 6L50 французской компании Punch Powertrain с максимальным входным моментом 450 Нм. Под новую коробку будет переделана система охлаждения двигателя, где появится одноклапанный термостат. Он позволит жидкости циркулировать по малому кругу, через отопитель и трансмиссию.

«Автоматом» будут оснащать только версии «Патриота» со 150-сильным двигателем ЗМЗ Про. Такой агрегат доступен на обновленном внедорожнике, который также получил новый передний мост с поворотными кулаками открытого типа и более жесткую рулевую трапецию, новые амортизаторы, двухлистовые задние рессоры вместо трехлистовых и иной задний стабилизатор.

В базовое оснащение «Патриота» входит гидроусилитель руля, ABS, передние и задние электростеклоподъемники, центральный замок, зеркала заднего вида с обогревом, фары головного света со светодиодными ходовыми огнями.

Цена — от 764 000 рублей.

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