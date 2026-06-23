УАЗ будет самостоятельно выпускать экстремальную версию Патриота

Пока будет доступна только бензиновая модификация, а выпуск дизельной версии находится в стадии проработки из-за конструктивных особенностей агрегата.

При этом новинку оснастят полноценной электронной системой стабилизации (ESC) с функциями контроля торможения в повороте и внедорожным режимом, а ее появление на рынке ожидается в следующем году после завершения циклов испытаний, включая зимние тесты сезона 2026−2027 годов.

Рестайлинговый «Патриот» также получит светодиодную оптику, обновленный руль, двухлитровый дизельный двигатель мощностью 136 л.с. российского производства, новую шестиступенчатую механическую коробку передач и электромеханическую раздаточную коробку с управлением «шайбой».

Ранее американцы подали в суд на Ram из-за «лишних» передач в коробке.