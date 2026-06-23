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Опубликовано 23 июня 2026, 06:06
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УАЗ будет самостоятельно выпускать экстремальную версию Патриота

УАЗ анонсировал экспедиционную спецверсию обновленного «Патриота» для жесткого бездорожья. Ульяновский автозавод подтвердил планы по выпуску экспедиционной версии обновленного внедорожника «Патриот», которая будет предназначена для эксплуатации в условиях жесткого бездорожья, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе предприятия.
УАЗ Патриот
УАЗ Патриот
© УАЗ
Алексей Морозов
Алексей Морозов

Пока будет доступна только бензиновая модификация, а выпуск дизельной версии находится в стадии проработки из-за конструктивных особенностей агрегата.

При этом новинку оснастят полноценной электронной системой стабилизации (ESC) с функциями контроля торможения в повороте и внедорожным режимом, а ее появление на рынке ожидается в следующем году после завершения циклов испытаний, включая зимние тесты сезона 2026−2027 годов.

Рестайлинговый «Патриот» также получит светодиодную оптику, обновленный руль, двухлитровый дизельный двигатель мощностью 136 л.с. российского производства, новую шестиступенчатую механическую коробку передач и электромеханическую раздаточную коробку с управлением «шайбой».

Ранее американцы подали в суд на Ram из-за «лишних» передач в коробке.

Источник:Газета.Ru
Автор:Алексей Морозов
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