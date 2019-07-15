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15:38

«Буханку» перекрасят в неожиданный цвет

Появились подробности о новой опции для модели УАЗа

Бельгийский дилер автомобилей УАЗ заявил о том, что палитра цветов, доступных для «Буханки», расширится: кроме стандартного зеленого можно за доплату выбрать оранжевый. Эта опция будет доступна только для исполнения «Трофи».
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Экспедиционная версия «Буханки» появилась на рынке весной этого года. От стандартной модели исполнение «Трофи» отличается наличием багажника для снаряжения, лестницы, черных дисков с шинами BFGoodrich All-Terrain размерности 225/75 R16, а также подогрева передних кресел и сдвижных форточек.

В движение такую «Буханку» приводит 2,7-литровый мотор мощностью 112 лошадиных сил, который сочетается с пятиступенчатой механической коробкой передач и системой полного привода.

Стоимость версии «Трофи» составляет 839 900 рублей, в то время как стартовая цена обычного «Комби» 898 900 рублей за автомобиль 2019 года выпуска.

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