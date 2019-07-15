«Буханку» перекрасят в неожиданный цвет

Экспедиционная версия «Буханки» появилась на рынке весной этого года. От стандартной модели исполнение «Трофи» отличается наличием багажника для снаряжения, лестницы, черных дисков с шинами BFGoodrich All-Terrain размерности 225/75 R16, а также подогрева передних кресел и сдвижных форточек.
В движение такую «Буханку» приводит 2,7-литровый мотор мощностью 112 лошадиных сил, который сочетается с пятиступенчатой механической коробкой передач и системой полного привода.
Стоимость версии «Трофи» составляет 839 900 рублей, в то время как стартовая цена обычного «Комби» – 898 900 рублей за автомобиль 2019 года выпуска.