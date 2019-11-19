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15:53

УАЗ сделал для РЖД внедорожники, подключенные к облаку

Железнодорожники получат Patriot, Pickup и Profi, оснащенные технологией Connected Car

© УАЗ
Ульяновский автозавод сделал для РЖД внедорожники, оснащенные технологией Connected Car. Особенность таких машин – функция дистанционной передачи показаний бортовых систем на облачную платформу Squadron.

«Подключенные» машины оснащаются системой Connected Car еще на конвейере. Серийное оборудование позволяет в режиме реального времени следить за техническим состоянием внедорожника, мониторить его местоположение, составлять маршруты движения, удаленно отслеживать параметры работы основных узлов и агрегатов, а также оперативно реагировать на внештатные ситуации.

Пока реализована только часть функций системы – геопозиционирование, отслеживания расхода топлива и диспетчеризации заявок. В течение ближайших месяцев заработают и другие опции, например, удаленная диагностика, анализ стиля вождения и дальнейшая автоматизация процессов управления автопарка.

В настоящее время УАЗ работает над созданием внедорожника на новой платформе, который окрестили «Русским Prado». Известно, что он получит 180-сильный турбодвигатель, созданный Заволжским моторным заводом и будет стоить примерно 1,5 миллиона рублей.