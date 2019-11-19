УАЗ сделал для РЖД внедорожники, подключенные к облаку

«Подключенные» машины оснащаются системой Connected Car еще на конвейере. Серийное оборудование позволяет в режиме реального времени следить за техническим состоянием внедорожника, мониторить его местоположение, составлять маршруты движения, удаленно отслеживать параметры работы основных узлов и агрегатов, а также оперативно реагировать на внештатные ситуации.

Пока реализована только часть функций системы – геопозиционирование, отслеживания расхода топлива и диспетчеризации заявок. В течение ближайших месяцев заработают и другие опции, например, удаленная диагностика, анализ стиля вождения и дальнейшая автоматизация процессов управления автопарка.