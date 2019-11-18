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11:24

УАЗ раскрыл подробности о турбомоторе для «Русского Prado»

Агрегат был разработан Заволжским моторным заводом

Новый внедорожник бренда, известный как «Русский Prado», получит турбированный двигатель мощностью 180 лошадиных сил. Автопроизводитель намерен внедрить такой агрегат уже в следующем году, заявил генеральный директор предприятия Адиль Ширинов в разговоре с ТАСС.

«Это будет полностью новый мотор с индексом 002, турбированный, 180 лошадиных сил, пояснил Ширинов. – В настоящее время он находится на стендовых испытаниях, и мы максимально быстро будем ставить его на конвейер». По данным агентства, двигатель был разработан ПАО «Заволжский моторный завод», который входит в ПАО «Соллерс».

«Русский Prado», он же глубоко модернизированный УАЗ Patriot, будет построен на новой платформе и получит независимую пружинную подвеску спереди и зависимую пружинную сзади. Известно также, что для внедорожника предусмотрена светодиодная оптика, причем форма фар и задних фонарей уже запатентована.

Пока же УАЗ ставит на внедорожники Patriot мотор ZMZ Pro объемом 2,7 литра мощностью 150 лошадиных сил. Недавно на рынок вышла новая модификация модели, оснащенная автоматической коробкой передач. По данным «Мотора», с января по октябрь УАЗ реализовал в России 30,2 тысячи автомобилей, в том числе 10,9 тысячи экземпляров Patriot.

Источник: ТАСС