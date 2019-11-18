УАЗ раскрыл подробности о турбомоторе для «Русского Prado»

«Это будет полностью новый мотор с индексом 002, турбированный, 180 лошадиных сил, – пояснил Ширинов. – В настоящее время он находится на стендовых испытаниях, и мы максимально быстро будем ставить его на конвейер». По данным агентства, двигатель был разработан ПАО «Заволжский моторный завод», который входит в ПАО «Соллерс».

«Русский Prado», он же глубоко модернизированный УАЗ Patriot, будет построен на новой платформе и получит независимую пружинную подвеску спереди и зависимую пружинную сзади. Известно также, что для внедорожника предусмотрена светодиодная оптика, причем форма фар и задних фонарей уже запатентована.