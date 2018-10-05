Видео: обновленный UAZ Patriot на кроссовой трассе

Обновленный UAZ Patriot оснащается двигателем ЗМЗ Про, выдающим 150 сил и 235 Нм крутящего момента. У внедорожника новый передний мост с поворотными кулаками открытого типа и более жесткая рулевая трапеция. Изменен угол наклона шкворней, добавлен рулевой демпфер. За счет этих доработок радиус разворота сокращен на 0,8 метра. Кроме того, Patriot укомплектован системой контроля тягового усилия, внедорожным режимом работы управляющей электроники, задним дифференциалом с электронной блокировкой.