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14:40

Видео: обновленный UAZ Patriot на кроссовой трассе

Ульяновский автомобильный завод показал, как тестируют внедорожники

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Ульяновский автомобильный завод опубликовал на своем YouTube-канале ролик, в котором показал, как испытывают обновленный «Патриот» перед его запуском в серийное производство. Надежность узлов и агрегатов внедорожника проверили на спортивной кроссовой трассе.

Во время прохождения круга длиной 1,5 километра автомобиль испытывает нагрузки равные 100 километрам пробега по обычным дорогам. При этом так водить внедорожники доверили только тест-пилотам из отдела форсированных испытаний УАЗа.

Видео: УАЗ | Ульяновский Автомобильный Завод

Обновленный UAZ Patriot оснащается двигателем ЗМЗ Про, выдающим 150 сил и 235 Нм крутящего момента. У внедорожника новый передний мост с поворотными кулаками открытого типа и более жесткая рулевая трапеция. Изменен угол наклона шкворней, добавлен рулевой демпфер. За счет этих доработок радиус разворота сокращен на 0,8 метра. Кроме того, Patriot укомплектован системой контроля тягового усилия, внедорожным режимом работы управляющей электроники, задним дифференциалом с электронной блокировкой.

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