«УАЗ» рассказал новые подробности об обновленном «Патриоте»

Основные агрегаты в рамках программы модернизации UAZ Patriot позаимствует у семейства коммерческих автомобилей «Профи». Прежде всего, модель получит мотор ЗМЗ Про, о котором уже сообщалось ранее. Он будет выдавать на 15 лошадиных сил больше, чем сейчас – 150 сил. Максимальный крутящий момент возрастет с 217 Нм (при 3900 оборотах) до 235 Нм (при 2650 оборотах). С марта следующего года этот агрегат, как ожидается, сможет работать в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач французской компании Punch Powertrain.