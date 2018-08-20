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20 августа 17:50

«УАЗ» рассказал новые подробности об обновленном «Патриоте»

Радиус разворота машины сократится на 0,8 метра

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Ульяновский автозавод опубликовал новые подробности об обновленном «Патриоте». Премьера внедорожника состоится в конце августа на Московском автосалоне

Основные агрегаты в рамках программы модернизации UAZ Patriot позаимствует у семейства коммерческих автомобилей «Профи». Прежде всего, модель получит мотор ЗМЗ Про, о котором уже сообщалось ранее. Он будет выдавать на 15 лошадиных сил больше, чем сейчас – 150 сил. Максимальный крутящий момент возрастет с 217 Нм (при 3900 оборотах) до 235 Нм (при 2650 оборотах). С марта следующего года этот агрегат, как ожидается, сможет работать в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач французской компании Punch Powertrain.

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Также обновленный «Патриот» получит новый передний мост с поворотными кулаками открытого типа и более жесткую рулевую трапецию. Изменится угол наклона шкворней и появится рулевой демпфер. За счет этих доработок радиус разворота внедорожника сократится на 0,8 метра.

Последними новинками «УАЗа» стало появление спецверсий «Патриота» – экспедиционной, подготовленной для тяжелого бездорожья, и футбольной, разработанной к чемпионату мира.

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