В Италии продают редкий УАЗ, который простоял в гараже 28 лет

В Италии выставили на продажу редкий дизельный УАЗ-469. На Апеннины вездеход попал в 1984 году; предпродажную подготовку прошёл у местного импортёра — в ателье братьев Марторелли. Автомобиль 28 лет простоял в гараже, поэтому все узлы и агрегаты оригинальные, хотя без комплексной реставрации не обойтись.