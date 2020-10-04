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В Италии продают редкий УАЗ, который простоял в гараже 28 лет

Внедорожник UAZ-Marathon экспортировали в Европу в 1984 году

© automobile.it
Сергей Ильин
В Италии выставили на продажу редкий дизельный УАЗ-469. На Апеннины вездеход попал в 1984 году; предпродажную подготовку прошёл у местного импортёра — в ателье братьев Марторелли. Автомобиль 28 лет простоял в гараже, поэтому все узлы и агрегаты оригинальные, хотя без комплексной реставрации не обойтись.

Дизельные УАЗ-469 — мелкосерийная продукция ателье Martorelli для европейского рынка. Итальянские инженеры устанавливали взамен штатного бензинового мотора атмосферный 76-сильный дизель Peugeot XD2 объёмом 2,5 литра (UAZ Marathon) или 2,4-литровый 100-сильный турбодизель VM (UAZ-Dakar). Один из внедорожников с французским безнаддувным дизелем сохранился до наших дней.

С начала 1970-х УАЗы пользовались в Италии хорошим спросом, поскольку ульяновскому заводу повезло с импортёром — продажами занялась фирма братьев Марторелли. Марторелли считали дистрибуцию УАЗов не только бизнесом: братья успешно участвовали на советских внедорожниках в гонках, что способствовало созданию имиджа вездехода с выдающейся проходимостью.

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Фото: automobile.it

Выставленный на продажу экземпляр УАЗ-469 Marathon простоял в гараже 28 лет. Стечение обстоятельств позволило сохраниться и кузову, и раме: сквозной коррозии нет, хотя двери изъедены ржавчиной. Резиновые уплотнители требуют замены, салон — перетяжки. Тем удивительнее, что внедорожник на ходу, а пробег не превышает 75 тысяч километров.

automobile.it

Единственная неоригинальная запчасть дизельного УАЗа — японские шины Bridgestone, установленные взамен истлевших советских покрышек. В остальном внедорожник полностью комплектный, есть все таблички и сопроводительные документы.

Продавец хочет выручить за 36-летний советский внедорожник 1900 евро (174 тысячи рублей). Территориально УАЗ-469 находится на юго-западе Италии в регионе Калабрия.

Источник: Automobile.it