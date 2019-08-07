Из УАЗа сделали автомобиль для тушения лесных пожаров

Версию с номером 390945-903 в документе назвали «малый лесопатрульный комплекс». В длину он достигает 4 847 метров, в ширину — 1 990, а в высоту 2 355 метров по самой высокой точке тента. Также этот автомобиль оснащен емкостью объемом 0,5 кубических метра для негорючих и непищевых жидкостей и прочим оборудованием.

Другие отличия от стандартной версии УАЗ-390945 в документе не указаны. В качестве силовой установки используется стандартный 2,7-литровый рядный двигатель ЗМЗ мощностью 112 лошадиных сил. К нему предлагается пятиступенчатая механическая коробка передач от китайского автопроизволителя Baic.