Из УАЗа сделали автомобиль для тушения лесных пожаров

Версию с номером 390945-903 в документе назвали «малый лесопатрульный комплекс». В длину он достигает 4 847 метров, в ширину — 1 990, а в высоту 2 355 метров по самой высокой точке тента. Также этот автомобиль оснащен емкостью объемом 0,5 кубических метра для негорючих и непищевых жидкостей и прочим оборудованием.
Другие отличия от стандартной версии УАЗ-390945 в документе не указаны. В качестве силовой установки используется стандартный 2,7-литровый рядный двигатель ЗМЗ мощностью 112 лошадиных сил. К нему предлагается пятиступенчатая механическая коробка передач от китайского автопроизволителя Baic.
Помимо автомобиля для тушения пожаров, в ОТТС представлено еще несколько модификаций. Например, 390995-902 — автомобиль для аварийно-спасательных служб, который представляет собой закрытый грузовой фургон с остеклением задней части.
Недавно УАЗ представил модель «Патриот», оснащенную автоматической коробкой передач. В качестве трансмиссии покупателям стал доступен шестидиапазонный автомат от французской компании Punch Powerglide. Топовую комплектацию внедорожника в специальной ограниченной версии Edition 1 оценили в 1 300 000 рублей, самый дешевый вариант автомобиля обойдется в 1 034 000 рублей.