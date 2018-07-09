Прототип представили на промышленной выставке «Иннопром»

Пульс

UAZ построил первый отечественный гибридный грузовик

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9 июля 2018

На международной промышленной выставке «Иннопром-2018» компания UAZ представила прототип первого отечественного легкого коммерческого грузовика с гибридной силовой установкой. Электрифицированный «УАЗ Профи», разработанный совместно с ФГУП «НАМИ», способен на одной заправке проезжать до 855 километров.

[Jeep Renegade против UAZ Patriot: два внедорожника разных школ против русского бездорожья](https://motor.ru/testdrives/renegadevspatriot.htm)

Jeep Renegade против UAZ Patriot: два внедорожника разных школ против русского бездорожья

Гибридная установка грузовика включает в себя 2,3-литровый атмосферный бензиновый двигатель мощностью 132 лошадиных силы, 126-сильный электромотор, тяговую аккумуляторную батарею емкостью 14 киловатт-часов и шестидиапазонную автоматическую коробку передач. Расход топлива прототипа при движении в смешанном цикле составляет 7,6 литра на 100 километров.

Установку можно переключать между тремя режимами работы: только ДВС, движение на электротяге и гибридным, который автоматически включается после достижения скорости 50 километров в час. В нем суммарная отдача составит 258 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента. Разгоняться до «сотни» грузовик способен за 10,7 секунды, а его максимальная скорость составляет 141 километр в час. Запас хода на электротяге — около 74 километров.

Видео: UAZ

Серийное производство гибридного УАЗ Профи планируется наладить после прохождения всех необходимых испытаний.

Ранее появилась информация о том, что UAZ возобновил разработку кроссовера УАЗ-3170. Опытное производство модели начнется в 2022 году, продажи — через год-полтора после запуска вседорожника в серию.

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