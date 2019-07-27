Посмотрите, как сделать из «УАЗика» газонокосилку

Она базируется на спроектированном на заказ стальном шасси, а кабину позаимствовали у мини-трактора Honda HF 2622. В движение газонокосилку приводит литровая рядная «четверка» от мотоцикла CBR1000RR Fireblade SP — на 13 000 оборотах в минуту она выдает 203 лошадиные силы. Таким образом, удельная мощность составляет около 1000 сил на тонну веса, а это больше, чем у гиперкара Bugatti Chiron.