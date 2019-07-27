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9:00

Посмотрите, как сделать из «УАЗика» газонокосилку

Блогеры добавили внедорожнику полезную функцию

Авторы блога «Гараж 54» доработали отечественный «УАЗик»: с помощью редуктора от BMW они превратили его в функционирующую газонокосилку.

Модернизация оказалась сравнительно несложной: вместо заднего кардана к хвостовику прикрутили задний редуктор от BMW с самодельным ножом-косилкой с лопастями из листового железа. Таким образом, задние колеса вращают редуктор, а лопасти срезают высокую траву. Однако автомобиль работает в режиме газонокосилки только на скорости до 10 километров в час.

Источник: Гараж 54

В то время, пока российские умельцы косят траву с помощью автомобилей, немцы устанавливают на газонокосилках рекорды скорости. В июне этого года на трассе Dekra Lausitzring рядом с Дрезденом газонокосилка Honda Mean Mower V2 разогналась до 161 километра в час, тем самым попав в Книгу рекордов Гиннесса.

Honda Mean Mower V2

Она базируется на спроектированном на заказ стальном шасси, а кабину позаимствовали у мини-трактора Honda HF 2622. В движение газонокосилку приводит литровая рядная «четверка» от мотоцикла CBR1000RR Fireblade SP — на 13 000 оборотах в минуту она выдает 203 лошадиные силы. Таким образом, удельная мощность составляет около 1000 сил на тонну веса, а это больше, чем у гиперкара Bugatti Chiron.