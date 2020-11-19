Стало известно, когда начнут собирать белорусский турбодизель для УАЗов

Речь идет о четырехцилиндровом рядном турбодизеле MMZ-4DTI объемом 2,1 литра, который в зависимости от форсировки может выдавать от 74 до 140 лошадиных сил. Работы над силовым агрегатом велись с 2010 года, спустя пять лет были представлены первые опытные образцы. Новый турбодизель – собственная разработка белорусов: он на 70 процентов унифицирован с агрегатом ММЗ-3LD для легкой сельскохозяйственной техники, а топливную аппаратуру поставляет чешская фирма Motorpal.

Новый турбодизель предназначен для подержанных УАЗов и ГАЗелей, причем для его установки практически не требуются слесарные работы. Представитель Минского моторного завода заявил агентству, что двигатель может установить бригада из двух-трех человек. «При соответствующем оборудовании рабочего места, замену можно произвести, что называется, парой гаечных ключей и одной отверткой», – добавил собеседник БелТА.

На новые автомобили этот двигатель устанавливать не будут, так как он соответствует устаревшему экологическому стандарту Евро-2.