17:07

Стало известно, когда начнут собирать белорусский турбодизель для УАЗов

Производство двигателей наладят на Минском моторном заводе

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Лиза Будрина
В скором времени на мощностях Минского моторного завода начнется производство турбодизелей 2.1 для автомобилей УАЗ и ГАЗ. По данным БелТА, двигатели белорусской сборки начнут сходить с конвейера уже в начале 2021 года.

Речь идет о четырехцилиндровом рядном турбодизеле MMZ-4DTI объемом 2,1 литра, который в зависимости от форсировки может выдавать от 74 до 140 лошадиных сил. Работы над силовым агрегатом велись с 2010 года, спустя пять лет были представлены первые опытные образцы. Новый турбодизель собственная разработка белорусов: он на 70 процентов унифицирован с агрегатом ММЗ-3LD для легкой сельскохозяйственной техники, а топливную аппаратуру поставляет чешская фирма Motorpal.

Новый турбодизель предназначен для подержанных УАЗов и ГАЗелей, причем для его установки практически не требуются слесарные работы. Представитель Минского моторного завода заявил агентству, что двигатель может установить бригада из двух-трех человек. «При соответствующем оборудовании рабочего места, замену можно произвести, что называется, парой гаечных ключей и одной отверткой», добавил собеседник БелТА.

На новые автомобили этот двигатель устанавливать не будут, так как он соответствует устаревшему экологическому стандарту Евро-2.

Для нового УАЗа был разработан другой мотор его будут устанавливать на глубоко модернизированный «Патриот», который также называют «русским Prado». За разработку отвечает Заволжский моторный завод (ЗМЗ).

Источник: БелТА