Стало известно, когда начнут собирать белорусский турбодизель для УАЗов

Речь идет о четырехцилиндровом рядном турбодизеле MMZ-4DTI объемом 2,1 литра, который в зависимости от форсировки может выдавать от 74 до 140 лошадиных сил. Работы над силовым агрегатом велись с 2010 года, спустя пять лет были представлены первые опытные образцы. Новый турбодизель – собственная разработка белорусов: он на 70 процентов унифицирован с агрегатом ММЗ-3LD для легкой сельскохозяйственной техники, а топливную аппаратуру поставляет чешская фирма Motorpal.
Новый турбодизель предназначен для подержанных УАЗов и ГАЗелей, причем для его установки практически не требуются слесарные работы. Представитель Минского моторного завода заявил агентству, что двигатель может установить бригада из двух-трех человек. «При соответствующем оборудовании рабочего места, замену можно произвести, что называется, парой гаечных ключей и одной отверткой», – добавил собеседник БелТА.
На новые автомобили этот двигатель устанавливать не будут, так как он соответствует устаревшему экологическому стандарту Евро-2.
Для нового УАЗа был разработан другой мотор – его будут устанавливать на глубоко модернизированный «Патриот», который также называют «русским Prado». За разработку отвечает Заволжский моторный завод (ЗМЗ).