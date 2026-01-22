УАЗ может организовать сборку в Пакистане

«Пакистан по-прежнему представляет интерес, который, не исключено, в перспективе сможет вылиться в реальные шаги по организации взаимовыгодного сотрудничества с южно-азиатской республикой», — сообщили в пресс-службе автозавода.

Что касается экспортного направления, то в настоящее время УАЗ консолидирует усилия на других зарубежных рынках, в частности странах Латинской Америки, Северной Африки и СНГ, добавили в пресс-службе предприятия.

В 2017 году министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что Россия готова обсудить варианты организации совместных сборочных производств российских автомобилей УАЗ в Пакистане.

В 2021 году российская сторона проинформировала иностранных партнеров об интересе «УАЗа» в поставках собранных автомобилей для государственных и частных пакистанских заказчиков, а также о заинтересованности компании в реализации проекта крупноузловой (SKD) сборки автомобилей в Пакистане. О точных сроках начала сборки автомобилей неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии хотят создать настоящий белорусский автомобиль.