В Белоруссии планируется создать 100% отечественный автомобиль

«Никуда не денешься, пока не сделаешь 100% собственный автомобиль. Ставь задачу, кому хочешь, – поручил Президент руководству предприятия. – Но машины все должны быть нашими. Ну, 100% локализации это не разумно, и не нужно. Ты знаешь, сколько надо. И я знаю».

Автомобильный завод «Белджи» в текущем году проведет обновление своего кроссовера Belgee X50. Отмечается, что работы над серийным выпуском рестайлинговой модели уже ведутся, и с конвейера уже сошли первые двадцать обновленных машин.

Также, Александру Лукашенко от коллектива предприятия вручили сертификат на автомобиль X50.

