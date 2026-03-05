УАЗ не хочет, чтобы «Патриоты» работали в такси

«Мы проинформировали Минпромторг России о том, что не видим перспектив для эксплуатации автомобилей УАЗ в качестве такси», — заявили в компании.

По мнению представителей «Соллерса», в таксомоторных перевозках не требуются уникальные внедорожные качества, которыми могут похвастаться «Хантер» и «Патриот».

Зато возить пассажиров могут минивэны марки Sollers — это модели SP7 и SF1, выпуском которых занимается завод компании в татарстанской Елабуге.