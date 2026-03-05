Опубликовано 05 марта 2026, 17:171 мин.
УАЗ не хочет, чтобы «Патриоты» работали в такси
Sollers объяснил, почему внедорожники УАЗ не попали в перечень такси. Минпромторг опубликовал список машин для работы в такси. В новый перечень вошли 22 позиции, притом оказалось, что для таксомоторных перевозок не будут допущены внедорожники марки УАЗ — «Патриот» и «Хантер». Компания Sollers, которой принадлежит Ульяновский автозавод, прокомментировала ситуацию.
© УАЗ
«Мы проинформировали Минпромторг России о том, что не видим перспектив для эксплуатации автомобилей УАЗ в качестве такси», — заявили в компании.
По мнению представителей «Соллерса», в таксомоторных перевозках не требуются уникальные внедорожные качества, которыми могут похвастаться «Хантер» и «Патриот».
Зато возить пассажиров могут минивэны марки Sollers — это модели SP7 и SF1, выпуском которых занимается завод компании в татарстанской Елабуге.
Источник:ТАСС
Автор:Алексей Кованов
Тег:
#УАЗ