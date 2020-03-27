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11:14

УАЗ выводит на рынок самосвал на базе «Буханки»

Модель разработал партнер Ульяновского автозавода – нижегородская компания ЗАФ

Самосвал на базе бортового УАЗ 330365 «Буханка» © УАЗ
Лиза Будрина
В продажу поступил компактный самосвал на базе бортового УАЗ 330365 «Буханка» от партнера ульяновского бренда, нижегородского «Завода автофургонов». Новинка предназначена для транспортировки грузов весом до тонны.

Бортовая платформа достигает в длину 2680 миллиметров, в ширину – 1870 миллиметров, а высота пола составляет 400 миллиметров. Угол наклона кузова достигает 45 градусов, его можно регулировать с помощью четырехсекционного гидроцилиндра и 12-вольтовой гидравлической станции.

Самосвал на базе бортового УАЗ 330365 «Буханка»

УАЗ

Самосвал укомплектован рядным 112-сильным бензиновым двигателем ЗМЗ объемом 2,7 литра, который сочетается с пятиступенчатой «механикой» и полным приводом. Производство новинки налажено на мощностях нижегородского ЗАФ. Первая партия автомобилей уже передана клиентам.

В УАЗе готовит еще одну новинку: самосвал на базе УАЗ Профи. Он поступит в продажу после получения Одобрения типа транспортного средства. Пока же самосвал проходит цикл испытаний.

Ранее Росстандарт выдал ОТТС на УАЗ Пикап с автоматической коробкой передач. Ожидается, что новая модификация модели поступит в продажу в апреле.