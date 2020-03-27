УАЗ выводит на рынок самосвал на базе «Буханки»

В УАЗе готовит еще одну новинку: самосвал на базе УАЗ Профи. Он поступит в продажу после получения Одобрения типа транспортного средства. Пока же самосвал проходит цикл испытаний.

Ранее Росстандарт выдал ОТТС на УАЗ Пикап с автоматической коробкой передач. Ожидается, что новая модификация модели поступит в продажу в апреле.