УАЗ выводит на рынок самосвал на базе «Буханки»

Бортовая платформа достигает в длину 2680 миллиметров, в ширину – 1870 миллиметров, а высота пола составляет 400 миллиметров. Угол наклона кузова достигает 45 градусов, его можно регулировать с помощью четырехсекционного гидроцилиндра и 12-вольтовой гидравлической станции.
УАЗ
Самосвал укомплектован рядным 112-сильным бензиновым двигателем ЗМЗ объемом 2,7 литра, который сочетается с пятиступенчатой «механикой» и полным приводом. Производство новинки налажено на мощностях нижегородского ЗАФ. Первая партия автомобилей уже передана клиентам.
В УАЗе готовит еще одну новинку: самосвал на базе УАЗ Профи. Он поступит в продажу после получения Одобрения типа транспортного средства. Пока же самосвал проходит цикл испытаний.
Ранее Росстандарт выдал ОТТС на УАЗ Пикап с автоматической коробкой передач. Ожидается, что новая модификация модели поступит в продажу в апреле.