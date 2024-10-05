УАЗ отказался от классической хромированной эмблемы

УАЗ отказался от классической хромированной эмблемыРоссийский завод тихо перешёл на видоизменённые логотипы
У российских дилеров ещё можно найти машины со старыми эмблемами, но новые партии УАЗов идут с чёрными значками на решётке радиатора. На официальном сайте uaz.ru в конфигураторах всех моделей изображены вездеходы с чёрным логотипом. Интересно, что название «Профи» на дверях всё ещё пишется хромированными буквами, не исчез хром и с запасного колеса богато оснащённых «Патриотов».
Ульяновский автозавод на пороге обновлений модельного ряда. В следующем году «Патриоты» и «Пикапы» переживут очередной рестайлинг с изменением внешности и переходом на новые агрегаты. Вездеходы получат локализованный китайский 2,0-литровый турбодизель и 6-ступенчатую «механику» российского производства. Заслуженный «Хантер» оснастят более мощным двигателем от «Патриота».
Бестселлером Ульяновского автозавода остаётся «Буханка»: в сентябре семейство СГР разошлось тиражом 1172 штуки, обеспечив почти 41% от общих продаж. Впрочем, данные «Автостата» не учитывают поставки автомобилей государственным заказчикам и на новые территории, а именно госструктуры сейчас являются главным заказчиком УАЗа.