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Опубликовано 05 октября 2024, 08:08
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УАЗ отказался от классической хромированной эмблемы

Российский завод тихо перешёл на видоизменённые логотипы
УАЗ отказался от классической хромированной эмблемы. Телеграм-канал «Грузовики и вообще» обратил внимание: на новые «Буханки», «Головастики» и «Профи» стали ставить упрощенные чёрные лейблы. После 2022 года такие значки стали вытеснять хромированное кольцо со стилизованными крыльями по бокам на линейках «Патриот», «Пикап» и «Хантер», а теперь в Ульяновске окончательно сделали ставку на лого с антихромом. Смену эмблемы связывают с удешевлением.
УАЗ отказался от классической хромированной эмблемы
© Avito.ru
Сергей Ильин
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У российских дилеров ещё можно найти машины со старыми эмблемами, но новые партии УАЗов идут с чёрными значками на решётке радиатора. На официальном сайте uaz.ru в конфигураторах всех моделей изображены вездеходы с чёрным логотипом. Интересно, что название «Профи» на дверях всё ещё пишется хромированными буквами, не исчез хром и с запасного колеса богато оснащённых «Патриотов».

УАЗ «Профи» с хромированной эмблемой на фоне машин из новых партий с чёрными лейблами

УАЗ «Профи» с хромированной эмблемой на фоне машин из новых партий с чёрными лейблами

© Avito.ru

Ульяновский автозавод на пороге обновлений модельного ряда. В следующем году «Патриоты» и «Пикапы» переживут очередной рестайлинг с изменением внешности и переходом на новые агрегаты. Вездеходы получат локализованный китайский 2,0-литровый турбодизель и 6-ступенчатую «механику» российского производства. Заслуженный «Хантер» оснастят более мощным двигателем от «Патриота».

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Бестселлером Ульяновского автозавода остаётся «Буханка»: в сентябре семейство СГР разошлось тиражом 1172 штуки, обеспечив почти 41% от общих продаж. Впрочем, данные «Автостата» не учитывают поставки автомобилей государственным заказчикам и на новые территории, а именно госструктуры сейчас являются главным заказчиком УАЗа.