УАЗ отказался от классической хромированной эмблемы

У российских дилеров ещё можно найти машины со старыми эмблемами, но новые партии УАЗов идут с чёрными значками на решётке радиатора. На официальном сайте uaz.ru в конфигураторах всех моделей изображены вездеходы с чёрным логотипом. Интересно, что название «Профи» на дверях всё ещё пишется хромированными буквами, не исчез хром и с запасного колеса богато оснащённых «Патриотов».