«Буханка» останется на конвейере еще на три года

В стандартную комплектацию грузовых бескапотников войдет блок ЭРА-ГЛОНАСС, АБС и стабилизатор поперечной устойчивости в передней подвеске. Раньше они полагались только пассажирским машинам. Кроме того, у модели 390995 (фургон) появятся новые опции — багажник на крыше и лестница в задней части кузова.

По технике изменений не произойдет. Машины по-прежнему будут комплектоваться двигателем ЗМЗ объемом 2,7 литра и мощностью 112 лошадиных сил, пятиступенчатой механической коробкой передач, подключаемым полным приводом.

Нынешнюю «буханку» в грузопассажирской версии можно купить за 617 571 рублей, пассажирской — от 629 791 рублей.