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15:52

«Буханка» останется на конвейере еще на три года

В базе Росстандарта появился обновленный ОТТС на грузовые версии бескапотников

В базе Росстандарта появилось продленное Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на модели семейства бескапотных «УАЗов» с индексами 3303, 3741 и 3909. Документ действует с 30 декабря 2018 по 29 декабря 2021 года. Вместе с увеличением срока действия ОТТС у «буханок» и «головастиков» также изменилось оснащение.
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В стандартную комплектацию грузовых бескапотников войдет блок ЭРА-ГЛОНАСС, АБС и стабилизатор поперечной устойчивости в передней подвеске. Раньше они полагались только пассажирским машинам. Кроме того, у модели 390995 (фургон) появятся новые опции — багажник на крыше и лестница в задней части кузова.

По технике изменений не произойдет. Машины по-прежнему будут комплектоваться двигателем ЗМЗ объемом 2,7 литра и мощностью 112 лошадиных сил, пятиступенчатой механической коробкой передач, подключаемым полным приводом.

Нынешнюю «буханку» в грузопассажирской версии можно купить за 617 571 рублей, пассажирской — от 629 791 рублей.

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К 60-летнему юбилею модели Ульяновский автомобильный завод выпустил специальную модификацию «буханки» с двухцветным кузовом, неразрезными мостами «Спайсер» и принудительной блокировкой дифференциала в заднем мосту, а также общим ключом для ручек дверей и замка зажигания.

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