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15:12

УАЗ показал полицейский Patriot с видеонаблюдением

Автомобиль в исполнении ДПС получил специальное оборудование

Ульяновский автозавод представил внедорожник Patriot для ДПС, который способен «обеспечить безопасность дорожного движения». Его укомплектовали системой фронтального и салонного видеонаблюдения, сигнальной громкоговорящей установкой и перегородкой между первым и вторым рядами сидений для предотвращения нападения.

Дополнительно такой Patriot можно дооснастить лебедкой скрытого типа, автоматической системой пожаротушения моторного отсека, измерителем скорости, подогревателем двигателя и радиостанцией. Внешне автомобиль отличается от гражданского только цветографической схемой ДПС.

В остальном же это обычный Patriot, в движение который приводит 2,7-литровый бензиновый двигатель ZMZ Pro мощностью 149,6 лошадиные силы в сочетании с пятиступенчатой «механикой». Примечательно, что вариант с «автоматом» автопроизводитель полиции не предложил.

Ранее свою версию патрульной машины для ДПС и ППС показал Renault – компания создала спецавтомобиль на базе Logan Stepway. Как и в случае с Patriot, приподнятому седану полагается особая раскраска и оснащение: сигнальная громкоговорящая установка, комплекс видеонаблюдения, радиостанция и система видеофиксации.