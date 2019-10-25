УАЗ показал полицейский Patriot с видеонаблюдением

Дополнительно такой Patriot можно дооснастить лебедкой скрытого типа, автоматической системой пожаротушения моторного отсека, измерителем скорости, подогревателем двигателя и радиостанцией. Внешне автомобиль отличается от гражданского только цветографической схемой ДПС.
В остальном же это обычный Patriot, в движение который приводит 2,7-литровый бензиновый двигатель ZMZ Pro мощностью 149,6 лошадиные силы в сочетании с пятиступенчатой «механикой». Примечательно, что вариант с «автоматом» автопроизводитель полиции не предложил.
Ранее свою версию патрульной машины для ДПС и ППС показал Renault – компания создала спецавтомобиль на базе Logan Stepway. Как и в случае с Patriot, приподнятому седану полагается особая раскраска и оснащение: сигнальная громкоговорящая установка, комплекс видеонаблюдения, радиостанция и система видеофиксации.