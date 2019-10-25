УАЗ показал полицейский Patriot с видеонаблюдением

В остальном же это обычный Patriot, в движение который приводит 2,7-литровый бензиновый двигатель ZMZ Pro мощностью 149,6 лошадиные силы в сочетании с пятиступенчатой «механикой». Примечательно, что вариант с «автоматом» автопроизводитель полиции не предложил.