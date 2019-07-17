UAZ Patriot с «автоматом» смогут протестировать все желающие

«Патриоту» с «автоматом» предстоит проехать более 10 тысяч километров по России и сделать остановки в семи крупных городах: Казани (30 июля), Нижнем Новгороде (1 августа), Санкт-Петербурге (3 августа), Москве (6 августа), Воронеже (9 августа), Ростов-на-Дону (11 августа) и Краснодаре (12 августа). Жители этих городов смогут пройти тест-драйв в местном дилерском центре УАЗа. Остальным же предлагается отслеживать передвижение автомобилей по интерактивной карте.