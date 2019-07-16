УАЗ «Патриот» с «автоматом»: новая фотография

Двухпедальный UAZ Патриот будут оснащать шестидиапазонной гидромеханической трансмиссией GM 6L50 от французской Punch Powerglide. «Автомат» предложат за дополнительную плату в комплектациях Optimum, Premium и Status (такие исполнения предназначены для европейского рынка, в России номенклатура отличается). Трансмиссия будет работать в паре со 150-сильным двигателем объемом 2,7 литра. По предварительным данным, покупателям коробка обойдется в дополнительные 60-100 тысяч рублей.

Установка новой трансмиссии потребовала модернизации мотора. Первая партия ЗМЗ Про с новой системой охлаждения уже поступила на завод. В компании заявляют, что двигатель получил около 30 новых деталей. В их числе: блок и головка цилиндров, сальникодержатель, усилитель картера, картер опоры АКПП, водяной насос, термостат, коленчатый вал, штампованные изделия.