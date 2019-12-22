УАЗ напомнил о шестиколёсном пожарном пикапе с турбодизелем

Дочерняя компания «УАЗ-Спецавтомобили» выпустила шестиколёсный УАЗ в единственном экземпляре, после чего проект был свёрнут. В настоящий момент опытный аварийно-спасательный УАЗ отреставрирован, переоснащён и находится в мастерской КБ Смирнова.

Работа по развитию семейства пикапов УАЗ продолжается: в апреле следующего года грузовички оснастят французским «автоматом» Punch, кроме того, в течение 2020-го линейка ульяновских внедорожников пополнится новыми спецверсиями.