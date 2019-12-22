УАЗ напомнил о шестиколёсном пожарном пикапе с турбодизелем

В качестве основы для шестиколёсного УАЗа взяли шасси «Пикапа», увеличили колёсную базу и добавили подвесной третий мост на рессорах. Усиленная конструкция позволила разместить сзади 1000-литровый бак для воды, но сохранить четырёхдверную пятиместную кабину. Помимо цисцерны, в кузове помещалось пожарное оборудование, в том числе огнетушители, защитное снаряжение, инструмент, удлинитель, помпа и гидранты. Полная масса автомобиля составляла 4135 килограммов.
Фото: КБ Смирнова
Под капотом трёхосного «Пикапа» планировалось устанавливать четырёхцилиндровый турбодизель ЗМЗ-51432 рабочим объёмом 2,2 литра и мощностью 110 лошадиных сил. Агрегат должен был сочетаться с пятиступенчатой «механикой».
По замыслу разработчиков, лёгкий грузовичок на базе УАЗа предназначался для локализации небольших пожаров в городской и сельской местности. Пять лет назад, в декабре 2014 года опытный шестиколёсный УАЗ тестировался в пожарной части номер 7 города Ульяновска и успешно прошёл оценочные испытания.
Дочерняя компания «УАЗ-Спецавтомобили» выпустила шестиколёсный УАЗ в единственном экземпляре, после чего проект был свёрнут. В настоящий момент опытный аварийно-спасательный УАЗ отреставрирован, переоснащён и находится в мастерской КБ Смирнова.
Работа по развитию семейства пикапов УАЗ продолжается: в апреле следующего года грузовички оснастят французским «автоматом» Punch, кроме того, в течение 2020-го линейка ульяновских внедорожников пополнится новыми спецверсиями.