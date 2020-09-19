УАЗ отправил в отставку базовый Patriot и поднял цены на Hunter

Упрощённая комплектация Classic Fleet появилась в линейке «Патриотов» и «Пикапов» два года назад, когда всё семейство внедорожников и пикапов пережило обновление.

Базовые версии Classic Fleet довольствовались старым 135-сильным мотором ЗМЗ-409, не получили улучшенную шумоизоляцию и модернизированную переднюю подвеску, но были немного дешевле. Однако дельта в цене оказалась несущественной, спрос на самые дешёвые «Патриоты» и «Пикапы» — низким, и УАЗ принял решение отказаться от них.

Стартовая цена «Патриота» увеличилась до 928 тысяч рублей, «Пикапа» — до 948 тысяч рублей. Визуально ничего не поменялось, ведь в исполнении «Классик» УАЗы всё равно комплектуются некрашенными бамперами, чёрными зеркалами и дверными ручками. Одновременно УАЗ поднял цены на Hunter — утилитарный вездеход прибавил в цене 20 тысяч рублей и теперь стоит от 814 тысяч рублей до 1 миллиона 79 тысяч рублей.