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14:25

УАЗ «Патриот» получил модернизированный мотор с 30 новыми деталями

Стартовала сборка доработанной силовой установки

С конвейера Заволжского моторного завода сошла первая партия моторов ЗМЗ Про с новой системой охлаждения, которую уже отгрузили УАЗу для последующей установки на «Патриот», «Пикап» и «Профи». Модернизация коснулась бензиновых и газобензиновых версий.
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В компании заявили, что двигатель получил около 30 новых оригинальных деталей, в числе которых блок и головка цилиндров, сальникодержатель, усилитель картера, картер опоры АКПП, водяной насос, термостат, коленчатый вал, штампованные изделия и многие другие. Новая система охлаждения потребовались для того, чтобы оснастить «Патриот» автоматической коробкой передач.

Трансмиссия 6L50 разрабатывалась General Motors и Punch Powerglide. На УАЗах «автомат» сочетается с 150-сильным бензиновым мотором объемом 2,7 литра.

Ранее стало известно, что новую коробку передач предложат для «Патриота» в комплектациях Optimum, Premium и Status, а доплата за нее составит примерно 60-100 тысяч рублей. В самой компании цены на такую модификацию внедорожника пока не озвучили.

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