УАЗ «Патриот» получил модернизированный мотор с 30 новыми деталями

В компании заявили, что двигатель получил около 30 новых оригинальных деталей, в числе которых блок и головка цилиндров, сальникодержатель, усилитель картера, картер опоры АКПП, водяной насос, термостат, коленчатый вал, штампованные изделия и многие другие. Новая система охлаждения потребовались для того, чтобы оснастить «Патриот» автоматической коробкой передач.
Трансмиссия 6L50 разрабатывалась General Motors и Punch Powerglide. На УАЗах «автомат» сочетается с 150-сильным бензиновым мотором объемом 2,7 литра.
Ранее стало известно, что новую коробку передач предложат для «Патриота» в комплектациях Optimum, Premium и Status, а доплата за нее составит примерно 60-100 тысяч рублей. В самой компании цены на такую модификацию внедорожника пока не озвучили.