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Опубликовано 30 июля 2025, 11:55
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УАЗ и Sollers временно остановили производство

Конвейеры перезапустят 4 августа
УАЗ и Sollers ушли в корпоративный отпуск. Ульяновский автомобильный завод и площадки Sollers будут простаивать в связи с ежегодным отпуском с 28 июля по 4 августа, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Соллерс». За это время на предприятиях проведут техническое обслуживание оборудования, а также «реализуют мероприятия в рамках инвестиционных проектов».
УАЗ и Sollers временно остановили производство
© Николай Хижняк / РИА Новости
Мария Руцкая
Мария Руцкая

Также во время отпуска, который продлится всего неделю, заводы УАЗа и Sollers продолжат отгружать автомобили дилерам. Производство на площадках возобновится по плану, 4 августа.

УАЗ в первом полугодии 2025 года реализовал 9,8 тысячи машин — на 35 процентов меньше, чем за тот же период 2024 года. Самой популярной моделью остается «Буханка», на которой остановили выбор 4,1 тысячи человек. Но и ее популярность упала на 34 процента. За семейством СГР идут «Патриот» (2,6 тысячи) и «Профи» (1,6 тысячи).

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У Sollers дела обстоят лучше, но падение тоже чувствительное — на 20 процентов до 4,4 тысячи машин. На Altant пришлось 56 процентов (2,5 тысячи и -30 процентов в сравнении с январем-июнем 2024 года). Пикап Sollers ST6 выбрали 1,1 тысячи покупателей, грузовичок Argo — 655.

Вместе с УАЗом и Sollers отдыхают АвтоВАЗ и некогда принадлежавший Nissan «Автозавод Санкт-Петербург», выпускающий Xcite. У них корпоративный отпуск продлится три недели — с 28 июля по 17 августа.

Источник:ТАСС
Автор:Мария Руцкая
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#UAZ
#Sollers
#Россия
#Автопром