УАЗ и Sollers временно остановили производство

УАЗ и Sollers временно остановили производствоКонвейеры перезапустят 4 августа
Также во время отпуска, который продлится всего неделю, заводы УАЗа и Sollers продолжат отгружать автомобили дилерам. Производство на площадках возобновится по плану, 4 августа.
УАЗ в первом полугодии 2025 года реализовал 9,8 тысячи машин — на 35 процентов меньше, чем за тот же период 2024 года. Самой популярной моделью остается «Буханка», на которой остановили выбор 4,1 тысячи человек. Но и ее популярность упала на 34 процента. За семейством СГР идут «Патриот» (2,6 тысячи) и «Профи» (1,6 тысячи).
У Sollers дела обстоят лучше, но падение тоже чувствительное — на 20 процентов до 4,4 тысячи машин. На Altant пришлось 56 процентов (2,5 тысячи и -30 процентов в сравнении с январем-июнем 2024 года). Пикап Sollers ST6 выбрали 1,1 тысячи покупателей, грузовичок Argo — 655.
Вместе с УАЗом и Sollers отдыхают АвтоВАЗ и некогда принадлежавший Nissan «Автозавод Санкт-Петербург», выпускающий Xcite. У них корпоративный отпуск продлится три недели — с 28 июля по 17 августа.