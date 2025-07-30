УАЗ и Sollers временно остановили производство

Также во время отпуска, который продлится всего неделю, заводы УАЗа и Sollers продолжат отгружать автомобили дилерам. Производство на площадках возобновится по плану, 4 августа.

УАЗ в первом полугодии 2025 года реализовал 9,8 тысячи машин — на 35 процентов меньше, чем за тот же период 2024 года. Самой популярной моделью остается «Буханка», на которой остановили выбор 4,1 тысячи человек. Но и ее популярность упала на 34 процента. За семейством СГР идут «Патриот» (2,6 тысячи) и «Профи» (1,6 тысячи).