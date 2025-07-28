АвтоВАЗ ушел в отпуск. Сколько он продлится

На заводах также осуществят работы по улучшению условий труда. Те сотрудники, которые продолжат трудиться во время отпуска, смогут пользоваться столовыми и трансферами к месту работы, отмечает АвтоВАЗ.

За январь-июнь 2025 года АвтоВАЗ продал 155,4 тысячи автомобилей Lada. Это на четверть меньше, чем за тот же период прошлого года, подсчитали в «Автостате».