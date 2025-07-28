АвтоВАЗ ушел в отпуск. Сколько он продлится

АвтоВАЗ ушел в отпуск. Сколько он продлитсяLada не будут собирать три недели
На заводах также осуществят работы по улучшению условий труда. Те сотрудники, которые продолжат трудиться во время отпуска, смогут пользоваться столовыми и трансферами к месту работы, отмечает АвтоВАЗ.
За январь-июнь 2025 года АвтоВАЗ продал 155,4 тысячи автомобилей Lada. Это на четверть меньше, чем за тот же период прошлого года, подсчитали в «Автостате».
Что касается Xcite, то кроссоверы марки — X-Cross 7 и X-Cross 8 — купили около 3,5 тысячи человек. По данным аналитиков, лучшими месяцами для бренда были сентябрь и октябрь 2024 года, когда удавалось сбыть более тысячи машин. Сейчас же спрос не превышает 500 единиц в месяц. Однако ни о сокращении объемов производства, ни тем более о закрытии завода речи не идет.
АвтоВАЗ же может снизить темпы выпуска машин на фоне падающего рынка. Компания не успевает продавать собранные авто и уже задумалась о переходе на четырехдневную рабочую неделю, как это уже сделали КамАЗ и ГАЗ. Если АвтоВАЗ решится на такую меру, то четырехдневка на заводах будет введена впервые с 2022 года, когда ситуация на рынке была беспрецедентной и привычные поставщики разорвали связи с автогигантом.