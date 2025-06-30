Это рекорд: в трансформацию УАЗа вложат 18 миллиардов рублей

Рекордные средства пустят на запуск новых производств, строительство цехов и модернизацию технологий и оборудования, отметили в пресс-службе Sollers.

На УАЗе уже начали строить новую линию прессового оборудования. С ее помощью будут штамповать кузовные детали моделей УАЗа — как нынешних, так и будущих, — а также автомобилей Sollers на базе JAC. Так, помимо «младших» пикапов ST6 и ST8, ульяновцы будут выпускать ST9 и большой рамный внедорожник, пока известный под кодовым названием ST9 SUV.