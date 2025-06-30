Это рекорд: в трансформацию УАЗа вложат 18 миллиардов рублей

Это рекорд: в трансформацию УАЗа вложат 18 миллиардов рублейСредства будут поступать до 2027 года
Рекордные средства пустят на запуск новых производств, строительство цехов и модернизацию технологий и оборудования, отметили в пресс-службе Sollers.
На УАЗе уже начали строить новую линию прессового оборудования. С ее помощью будут штамповать кузовные детали моделей УАЗа — как нынешних, так и будущих, — а также автомобилей Sollers на базе JAC. Так, помимо «младших» пикапов ST6 и ST8, ульяновцы будут выпускать ST9 и большой рамный внедорожник, пока известный под кодовым названием ST9 SUV.
Гендиректор УАЗа Алексей Спирин отметил, что в мае на заводе улучшили участок контроля качества готовых машин: обновили само помещение и установили новое оборудование. Также была решена проблема «громких» дверей «Буханки» — их оснастили бесшумными ограничителями.
Спирин также напомнил, что до весны 2022 года УАЗ закупал на западе до восьми процентов комплектующих — в частности, в Германии и Чехии. За три года почти всем деталям удалось найти замену у других поставщиков.