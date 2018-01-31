Новинку посвятят 60-летию модели

Пульс

УАЗ выпустит юбилейную спецверсию «Буханки»

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31 января 2018

Компания «УАЗ» отмечает юбилей культовой модели — в конце января легендарной «Буханке» исполняется 60 лет. В честь этого события производитель запустил специальный раздел на сайте, посвященный истории и интересным проектам на базе внедорожника, а также разработал юбилейную спецверсию. Публичный дебют новинки, о которой пока ничего не известно, состоится весной текущего года.

[Десять автомобилей-долгожителей](https://motor.ru/selector/elders.htm)

Десять автомобилей-долгожителей

«Буханка» является старейшим отечественным автомобилем — модель выпускается с 1958 года. Первая модификация — УАЗ-450 — была построена на узлах и агрегатах ГАЗ-69, но оснащалась более мощным двигателем. Машина стала первой самостоятельной моделью Ульяновского автозавода.

Более современный УАЗ-452 начали выпускать в 1965 году. Машины доступны как в кузовном, так и в бортовом варианте. Модель оснащается двигателем ЗМЗ объемом 2,7 литра, выдающим 112 лошадиных сил и 198 Нм крутящего момента. Коробка — пятиступенчатая «механика».

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Дорожный просвет модели составляет 205 миллиметров, глубина преодолеваемого брода — 500 миллиметров. «Буханка» комплектуется полным приводом с двухступенчатой раздаткой и возможностью отключения переднего моста.

Цены на «Буханку» начинаются от 619 990 рублей.

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