УАЗы научат заводиться со смартфона

Проект реализуется при поддержке IT-компании C-Cars. Разработанное ей решение позволяет с помощью мобильного приложения получить данные о техническом состоянии автомобиля, его местоположении, уровне топлива в баке и стиле вождения. Кроме того, доступен дистанционный запуск и остановка двигателя. Подробностей о работе системы мало. Известно, что она обменивается данными через ЭРА-ГЛОНАСС, а их обработка происходит на облачной платформе Squadron.

Компания C-Cars основана в 2018 году. 2 сентября 2019-го фирма заключила соглашение о намерениях по внедрению телематических сервисов для коммерческой техники ISUZU. Проект реализуется на облачной платформе Microsoft Azure.