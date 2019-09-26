УАЗы научат заводиться со смартфона

Проект реализуется при поддержке IT-компании C-Cars. Разработанное ей решение позволяет с помощью мобильного приложения получить данные о техническом состоянии автомобиля, его местоположении, уровне топлива в баке и стиле вождения. Кроме того, доступен дистанционный запуск и остановка двигателя. Подробностей о работе системы мало. Известно, что она обменивается данными через ЭРА-ГЛОНАСС, а их обработка происходит на облачной платформе Squadron.
Компания C-Cars основана в 2018 году. 2 сентября 2019-го фирма заключила соглашение о намерениях по внедрению телематических сервисов для коммерческой техники ISUZU. Проект реализуется на облачной платформе Microsoft Azure.
Новая модификация «Патриота» комплектуется автоматической коробкой передач GM 6L50 французской фирмы Punch Powerglide. По предварительным оценкам доплата за нее составит 60-100 тысяч рублей. Начальная цена модели с «механикой» на сегодняшний день составляет 809 900 рублей.