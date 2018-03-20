Uber остановил тесты беспилотников из-за аварии с фатальным исходом

Компания Uber остановила тесты прототипов автомобилей, оснащенных системами автономного управления, которые проводились в Торонто, Фениксе, Питтсбурге и Сан-Франциско. Причиной для такого решения стала авария, в которой погибла женщина, сообщает Calgary Sun.

На своей официальной странице в Twitter компания Uber сообщила, что выражает соболезнования семье погибшей. В фирме добавили, что они готовы оказать полиции необходимое содействие в расследовании случившегося.

Авария произошла в городе Темпе, штат Аризона. Прототип Uber с системой автономного управления сбил женщину, переходившую дорогу за пределами перехода. Жертва скончалась в больнице.

Отмечается также, что во время аварии в машине находился водитель-испытатель. Этот случай стал первым в США, когда автомобиль с системой автономного управления попал в аварию с фатальным исходом.

Осенью 2017 года стало известно о том, что компании Uber и Volvo подписали соглашение, в рамках которого шведский автопроизводитель предоставит фирме примерно 24 000 автомобилей. В Темпе для тестов используются внедорожники Volvo XC90 последнего поколения.

В начале этого года калифорнийские власти приняли решение о допуске на дороги общего пользования полностью автономных машин, то есть беспилотников без водителей-испытателей.

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