В результате инцидента погибла женщина

Пульс

Полиция опубликовала видео смертельной аварии с беспилотником Uber

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22 марта 2018

Полицейское управление города Темпе опубликовало на своей официальной странице в Twitter видео с беспилотником Uber, который сбил женщину. В результате инцидента последняя скончалась в больнице.

В ролике видно, что в машине активирован режим автономного управления, так как водитель-испытатель не взаимодействует с органами управления. На видео показано также, что женщина переходила дорогу в плохо освещенном месте и вне пешеходного перехода.

Видео пользователя Tempe Police с twitter.com

Этот случай стал первым в США, когда прототип автомобиля с системой автономного управления насмерть сбил человека.

После случившегося компания Uber остановила тесты беспилотников на дорогах общего пользования, которые проводились в Торонто, Фениксе, Питтсбурге и Сан-Франциско. В компании отметили также, что готовы полностью содействовать расследованию и выразили соболезнования семье погибшей.

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