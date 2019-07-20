Преступник вызвал Uber, чтобы совершить грабёж

Как позже расскажет Оуэнс, он не видел, что в это время делал Харрис, но заметил, что тот вернулся в машину с ножницами в руке и вёл себя как-то подозрительно. Заметив взгляд водителя, Остин невозмутимо объяснил, что просто купил ножницы, чтобы отрезать ярлыки с куртки. Уже через час после окончания поездки, приехав домой, он узнал от полицейских, что его пассажир является наркоманом и ограбил бензоколонку, угрожая кассиру ножницами. К счастью, водителя Uber после допроса отпустили.