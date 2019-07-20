Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
18:00

Преступник вызвал Uber, чтобы совершить грабёж

Водителя Uber ошибочно приняли за сообщника и арестовали

Однажды вечером домой к Терри Оуэнсу, который работает водителем в сервисе Uber, внезапно ворвались полицейские и арестовали его за то, что он якобы помог совершить нападение на заправку вооруженному преступнику.
Загрузка...

Терри из города Альбукерке штата Нью-Мексико давно работает водителем Uber на своём личном автомобиле. Однажды вечером он принял заказ от некого Остина Харриса и забрал его на одной из улиц на окраине города. Пассажир заказал поездку через весь город, но попросил сделать остановку на одной из местных заправочных станций, объяснив, что ему нужно отлучиться буквально на несколько минут.

Как позже расскажет Оуэнс, он не видел, что в это время делал Харрис, но заметил, что тот вернулся в машину с ножницами в руке и вёл себя как-то подозрительно. Заметив взгляд водителя, Остин невозмутимо объяснил, что просто купил ножницы, чтобы отрезать ярлыки с куртки. Уже через час после окончания поездки, приехав домой, он узнал от полицейских, что его пассажир является наркоманом и ограбил бензоколонку, угрожая кассиру ножницами. К счастью, водителя Uber после допроса отпустили.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...