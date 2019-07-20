Преступник вызвал Uber, чтобы совершить грабёж

Терри из города Альбукерке штата Нью-Мексико давно работает водителем Uber на своём личном автомобиле. Однажды вечером он принял заказ от некого Остина Харриса и забрал его на одной из улиц на окраине города. Пассажир заказал поездку через весь город, но попросил сделать остановку на одной из местных заправочных станций, объяснив, что ему нужно отлучиться буквально на несколько минут.
Как позже расскажет Оуэнс, он не видел, что в это время делал Харрис, но заметил, что тот вернулся в машину с ножницами в руке и вёл себя как-то подозрительно. Заметив взгляд водителя, Остин невозмутимо объяснил, что просто купил ножницы, чтобы отрезать ярлыки с куртки. Уже через час после окончания поездки, приехав домой, он узнал от полицейских, что его пассажир является наркоманом и ограбил бензоколонку, угрожая кассиру ножницами. К счастью, водителя Uber после допроса отпустили.