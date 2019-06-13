Volvo и Uber построили серийный беспилотник

После инцидента «Убер» остановил испытания и провел расследование произошедшего. В итоге власти Аризоны, где произошло ДТП, снова разрешили компании тестировать свои беспилотники на дорогах общего пользования.

В общей сложности Volvo планирует поставить Uber около 24 000 машин, которые переоборудуют в беспилотники.

В начале прошлого года калифорнийские власти приняли решение о допуске на дороги общего пользования полностью автономных машин, то есть беспилотников без водителей-испытателей.