Volvo и Uber построили серийный беспилотник

Автопилот вседорожника работает на основе сложного комплекса радаров и камер, которыми управляет программное обеспечение, подготовленное «Убером». Машина также оснащена резервной батареей и специальной системой, которая автоматически остановит автомобиль, если одна какой-то из электронных компонентов выйдет из строя.
Volvo и Uber работают над беспилотными автомобилями с 2016 года. На данный момент на базе XC90 построено более 250 прототипов, которые тестируют на американских дорогах. В 2018-м один из автономных автомобилей сбил женщину, переходившую дорогу за пределами перехода. Позже она скончалась в больнице.
После инцидента «Убер» остановил испытания и провел расследование произошедшего. В итоге власти Аризоны, где произошло ДТП, снова разрешили компании тестировать свои беспилотники на дорогах общего пользования.
В общей сложности Volvo планирует поставить Uber около 24 000 машин, которые переоборудуют в беспилотники.
В начале прошлого года калифорнийские власти приняли решение о допуске на дороги общего пользования полностью автономных машин, то есть беспилотников без водителей-испытателей.