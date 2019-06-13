Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
16:08

Volvo и Uber построили серийный беспилотник

Автопилотом оснастили вседорожник XC90

Компании Volvo и Uber представили первый серийный автомобиль, оснащенный технологией автономного вождения. Он построен на базе внедорожника XC90 с гибридной силовой установкой.
Загрузка...

Автопилот вседорожника работает на основе сложного комплекса радаров и камер, которыми управляет программное обеспечение, подготовленное «Убером». Машина также оснащена резервной батареей и специальной системой, которая автоматически остановит автомобиль, если одна какой-то из электронных компонентов выйдет из строя.

Volvo и Uber работают над беспилотными автомобилями с 2016 года. На данный момент на базе XC90 построено более 250 прототипов, которые тестируют на американских дорогах. В 2018-м один из автономных автомобилей сбил женщину, переходившую дорогу за пределами перехода. Позже она скончалась в больнице.

Загрузка...

После инцидента «Убер» остановил испытания и провел расследование произошедшего. В итоге власти Аризоны, где произошло ДТП, снова разрешили компании тестировать свои беспилотники на дорогах общего пользования.

В общей сложности Volvo планирует поставить Uber около 24 000 машин, которые переоборудуют в беспилотники.

В начале прошлого года калифорнийские власти приняли решение о допуске на дороги общего пользования полностью автономных машин, то есть беспилотников без водителей-испытателей.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...