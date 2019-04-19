Toyota инвестирует в беспилотники Uber миллионы долларов

Возглавил раунд инвестиций SoftBank’s Vision Fund, который также предоставил 333 миллиона долларов. Суммарные инвестиции Toyota и Denso в UberATG составили 697 миллионов долларов. Ожидается, что после проведения IPO, дата которого пока не определена, Uber сможет привлечь дополнительные 10 миллиардов долларов, а оценочная стоимость компании составит 100 миллиардов долларов.

В августе прошлого года Toyota инвестировала в Uber 500 миллионов долларов. В рамках стратегического партнерства компании намерены вместе разрабатывать беспилотники. Кроме того, для проведения полевых испытаний Uber установит свои автопилоты на минивэны Toyota Sienna, а также займется сертификацией технологии и ее подготовкой к коммерческой эксплуатации.