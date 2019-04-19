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11:36

Toyota инвестирует в беспилотники Uber миллионы долларов

Японская марка приняла участие в очередном раунде инвестиций

Подразделение компании Uber, специализирующееся на разработке беспилотных технологий, получит инвестиции в размере одного миллиарда долларов от японского инвестфонда SoftBank’s Vision Fund, Toyota и производителя автокомпонентов Denso. Для Toyota это уже не первое вложение в UberATG — в прошлом году компания выделила средства в размере 500 миллионов долларов.
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Возглавил раунд инвестиций SoftBank’s Vision Fund, который также предоставил 333 миллиона долларов. Суммарные инвестиции Toyota и Denso в UberATG составили 697 миллионов долларов. Ожидается, что после проведения IPO, дата которого пока не определена, Uber сможет привлечь дополнительные 10 миллиардов долларов, а оценочная стоимость компании составит 100 миллиардов долларов.

В августе прошлого года Toyota инвестировала в Uber 500 миллионов долларов. В рамках стратегического партнерства компании намерены вместе разрабатывать беспилотники. Кроме того, для проведения полевых испытаний Uber установит свои автопилоты на минивэны Toyota Sienna, а также займется сертификацией технологии и ее подготовкой к коммерческой эксплуатации.

В марте 2018 года Uber приостановила тесты прототипов автомобилей, оснащенных системами автономного управления, которые проводились в Торонто, Фениксе, Питтсбурге и Сан-Франциско. Причиной для такого решения стала авария, в которой погибла женщина. В конце 2018-го испытания возобновились.

Источник: The Verge
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