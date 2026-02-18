Удар по роскоши: в Госдуме предложили ввести налог на покупку премиальных автомобилей

Согласно законопроекту, при приобретении автомобиля дороже 20 млн рублей или водного/воздушного судна стоимостью от 50 млн рублей потребуется заплатить разовый налог. Его размер составит от 1 до 4% в зависимости от цены.

Оплатить сбор нужно будет либо в течение 30 дней после покупки, либо сразу при регистрации — без этого поставить имущество на учет не получится.

Также документ вводит повышенные ставки налога на дорогостоящую недвижимость: от 3 до 4% для объектов ценой свыше 350 млн рублей.

В пояснительной записке говорится, что принятие закона обеспечит приток дополнительных средств в бюджеты субъектов РФ и муниципалитетов.

