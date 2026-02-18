Опубликовано 18 февраля 2026, 09:041 мин.
Удар по роскоши: в Госдуме предложили ввести налог на покупку премиальных автомобилей
Депутат Миронов предложил ввести налог на покупку дорогостоящих автомобилей. Изменения предлагается внести в Налоговый кодекс РФ. Текст законопроекта, подготовленный группой депутатов фракции «Справедливая Россия» во главе с руководителем фракции Сергеем Мироновым, есть в распоряжении ТАСС.
© Depositphotos
Согласно законопроекту, при приобретении автомобиля дороже 20 млн рублей или водного/воздушного судна стоимостью от 50 млн рублей потребуется заплатить разовый налог. Его размер составит от 1 до 4% в зависимости от цены.
Оплатить сбор нужно будет либо в течение 30 дней после покупки, либо сразу при регистрации — без этого поставить имущество на учет не получится.
Также документ вводит повышенные ставки налога на дорогостоящую недвижимость: от 3 до 4% для объектов ценой свыше 350 млн рублей.
В пояснительной записке говорится, что принятие закона обеспечит приток дополнительных средств в бюджеты субъектов РФ и муниципалитетов.
Ранее сообщалось, что возрожденная марка «Руссо-Балт» пообещала снизить цены.