Уйдут из России: дилер рассказал, какие китайские автокомпании в зоне риска

По его словам, с российского рынка также могут уйти бренды со слабой дистрибуцией, недостаточной локализацией производства и неэффективной маркетинговой политикой, а также марки, чьи автомобили имеют низкое качество и не подкреплены выполнением гарантийных обязательств.

«Сейчас сложно говорить о том, какие марки могут покинуть российский авторынок. Все будет зависеть от конкурентоспособности бренда в России. Если он экономически выгоден бизнесу, то нет смысла уходить. Если экономика предприятия складываться не будет, то возможен уход», — отметил директор департамента продаж «Рольф» Николай Иванов.

Эксперты также не исключают появления 2−3 новых брендов и расширения модельных рядов уже присутствующих марок.

Ранее Минпромторг утвердил перечень локализованных машин для работы в такси.