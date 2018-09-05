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5 сентября 15:31

Британцы составили рейтинг нарушителей скорости. Nissan GT-R — лидер!

Абсолютный рекорд по стране — 269 км/ч

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Британская компания TeamSport Indoor Karting раскрыла информацию о самой высокой скорости, зафиксированной в черте Лондона и территории других областей Соединенного Королевства. Для этого представители фирмы направили запрос в государственные органы с просьбой предоставить данные о правонарушениях за период с января 2017 по май 2018 года.

Так, самую высокую скорость в британской столице развил владелец Mercedes-Benz — он разогнался до 167,4 километра в час. Абсолютный рекорд по стране принадлежит Nissan GT-R, который по дороге в графстве Глостершир двигался со скоростью 269 километров в час.

Среди других участников «рейтинга» скорости: Lamborghini Huracan из Уэст-Йоркшира — 257,5 километра в час, BMW 330d из Кента — 244,6 километра в час и Audi quattro из Линкольншира — 240 километров в час. Отмечается, что среди нарушителей скоростного режима 37 процентов — это водители BMW.

В июле Ноттингемский королевский суд приговорил жителя Великобритании Адама Кэмпиона к 21 месяцу тюрьмы за кражу мотоциклов и экстремальную езду на них. В одном из роликов, выложенные Кэмпионом в Сеть, он разгонялся до 304 километров в час.

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