Ультрабюджетная Lada XRay: первые фотографии

Сейчас цены на Lada XRay начинаются от 629 900 рублей. Хэтчбек в комплектации Optima оснащается 15-дюймовыми колесами, аудиосистемой, защитой двигателя и подкапотного пространства, а также электростеклоподъемниками передних дверей. Кроме того, доступен вседорожный вариант XRay Cross по цене от 729 900 рублей.