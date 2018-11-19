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16:14

Ультрабюджетная Lada XRay: первые фотографии

Модель предложат с минимальным набором стандартного оборудования

В распоряжении «Российской газеты» оказались фотографии Lada XRay «нулевой» комплектации. Такая машина отличается минимальным набором стандартного оборудования и 15-дюймовыми штампованными дисками. Цена и сроки начала продаж самого дешевого XRay пока сообщаются.

В оснащение Lada XRay начальной комплектации войдет кондиционер, передние сиденья с подогревом, передние стеклоподъемники, антиблокировочная система, системы распределения тормозных усилий, курсовой устойчивости и помощи при старте на подъеме. Оснащать такой XRay будут 1,6-литровым двигателем мощностью 106 лошадиных сил и пятиступенчатой «механикой».

По предварительной информации, Lada XRay в «нулевой» комплектации может стать аналогом Vesta Classic. Самая доступная версия седана предлагается с похожим оснащением за 594 900 рублей.

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Сейчас цены на Lada XRay начинаются от 629 900 рублей. Хэтчбек в комплектации Optima оснащается 15-дюймовыми колесами, аудиосистемой, защитой двигателя и подкапотного пространства, а также электростеклоподъемниками передних дверей. Кроме того, доступен вседорожный вариант XRay Cross по цене от 729 900 рублей.

Источник: «Российская газета»
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