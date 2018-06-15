Видео: кроссовер Tesla едет под землей по рельсам

Основанная Илоном Маском фирма The Boring Company показала небольшой ролик, в котором кроссовер Tesla Model X передвигается по рельсам в тоннеле. Видео опубликовано в твиттере компании.

The Boring Company была создана для прокладки подземных тоннелей, по которым, по задумке Маска, смогут в автономном режиме передвигаться специальные электрические тележки с автомобилями, установленные на монорельс. Скорость таких платформ будет достигать 200 километров в час. Машины и людей в тоннели станут опускать специальные лифты.

Помимо машин, в тоннелях смогут передвигаться и автономные автобусы, прототип которых Маск продемонстрировал в марте. Бизнесмен считает, что подобные тоннели можно объединить с системой ваккумных сверхзвуковых поездов Hyperloop. Они позволят перемещаться между городами, перевозя пассажиров на скорости до 1200 километров в час.

Green lights to Malibu pic.twitter.com/wsBcE2FwTe — The Boring Company (@boringcompany) 14 июня 2018 г.

К строительству пилотного тоннеля в Лос-Анджелесе фирма The Boring Company приступила весной прошлого года. Также у нее существует договоренность с властями Чикаго, предполагающая создание транспортной системы, связывающей центр города с аэропортом.