Посмотрите на Jaguar и Corvette, которые десятилетия пролежали в реке

Поднять машины со дна оказалось задачей не из легких – процессу посвятили два ролика на канале Adventures with Purpose. Водолазы использовали интересный метод: большие надувные «подушки» закрепили тросами за колеса, накачали их воздухом, и те буквально вытянули груз на поверхность. Для того, чтобы доставить автомобили на сушу, понадобилась лебедка с прочными цепями.
Источник: Adventures with Purpose
Оба автомобиля, и Jaguar Mark 2, и Chevrolet Corvette, оказались в плачевном состоянии. Кузов прогнил, приборную панель и сиденья оплели водоросли и ракушки, а на лобовых стеклах образовался многолетний слой ила.
Источник: Adventures with Purpose
В 2018 году жительница штата Орегон Анджела Эрнандес провела неделю возле наполовину затопленного Jeep Patriot, после того, как ее машина сорвалась с 60-метрового обрыва близ побережья центральной Калифорнии. Она выжила только благодаря своей смекалке: патрубок радиатора она приспособила для сбора воды из мха.