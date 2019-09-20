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14:57

Посмотрите на Jaguar и Corvette, которые десятилетия пролежали в реке

Вода сильно разрушила кузова автомобилей, однако опознать их несложно

Группа профессиональных американских дайверов вытащила со дна реки Уилламетт два некогда роскошных автомобиля: Jaguar Mark 2 и Chevrolet Corvette. Каким образом они оказались в водоеме и сколько пролежали в воде, только предстоит выяснить, однако нет никаких сомнений в том, что находке минимум несколько десятилетий.

Поднять машины со дна оказалось задачей не из легких – процессу посвятили два ролика на канале Adventures with Purpose. Водолазы использовали интересный метод: большие надувные «подушки» закрепили тросами за колеса, накачали их воздухом, и те буквально вытянули груз на поверхность. Для того, чтобы доставить автомобили на сушу, понадобилась лебедка с прочными цепями.

Источник: Adventures with Purpose

Оба автомобиля, и Jaguar Mark 2, и Chevrolet Corvette, оказались в плачевном состоянии. Кузов прогнил, приборную панель и сиденья оплели водоросли и ракушки, а на лобовых стеклах образовался многолетний слой ила.

Источник: Adventures with Purpose

В 2018 году жительница штата Орегон Анджела Эрнандес провела неделю возле наполовину затопленного Jeep Patriot, после того, как ее машина сорвалась с 60-метрового обрыва близ побережья центральной Калифорнии. Она выжила только благодаря своей смекалке: патрубок радиатора она приспособила для сбора воды из мха.