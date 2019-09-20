Посмотрите на Jaguar и Corvette, которые десятилетия пролежали в реке

Группа профессиональных американских дайверов вытащила со дна реки Уилламетт два некогда роскошных автомобиля: Jaguar Mark 2 и Chevrolet Corvette. Каким образом они оказались в водоеме и сколько пролежали в воде, только предстоит выяснить, однако нет никаких сомнений в том, что находке минимум несколько десятилетий.