Уникальный ЛуАЗ-969М «Ивашка» выставлен на продажу в Самаре

Оригинальный кузов был удлинён и переделан в цельнометаллический. Автомобиль оснащён двигателем ВАЗ-21 213 объёмом 1,7 литра, полностью переработанным рулевым управлением, двумя печками и люком. Владелец отмечает, что перечислить все изменения невозможно, и все они официально зарегистрированы.

В комплект входит полный архив документов: переписка с заводом-изготовителем и НАМИ, экспертные заключения, а также телевизионные записи и публикации в журналах об этом автомобиле.

Продавец просит за 38-летний ЛуАЗ после такой переделки 1,5 миллиона рублей, но готов обсуждать окончательную цену с заинтересованными покупателями.

