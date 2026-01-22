Опубликовано 22 января 2026, 17:201 мин.
Уникальный ЛуАЗ-969М «Ивашка» выставлен на продажу в Самаре
В Самаре уникальный ЛуАЗ-969М «Ивашка» продают за 1,5 млн рублей. Автомобиль ЛуАЗ-969М, известный как «Ивашка», 1988 года выпуска с заводскими доработками и полным комплектом документов продают за 1,5 млн рублей. Соответствующее объявление появилось на сайте Drom.ru.
© Drom.ru
Оригинальный кузов был удлинён и переделан в цельнометаллический. Автомобиль оснащён двигателем ВАЗ-21 213 объёмом 1,7 литра, полностью переработанным рулевым управлением, двумя печками и люком. Владелец отмечает, что перечислить все изменения невозможно, и все они официально зарегистрированы.
В комплект входит полный архив документов: переписка с заводом-изготовителем и НАМИ, экспертные заключения, а также телевизионные записи и публикации в журналах об этом автомобиле.
Продавец просит за 38-летний ЛуАЗ после такой переделки 1,5 миллиона рублей, но готов обсуждать окончательную цену с заинтересованными покупателями.
