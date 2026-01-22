Новости
В Ростове-на-Дону продают редкий отечественный автомобиль, стилизованный под Ferrari

Редкий псевдоспортивный автомобиль ТагАЗ Aquila «всплыл» на рынке Ростова. Машина выпущенная 13 лет назад, преодолел всего 56 тыс. километров. Автомобиль, сохраненный в заводском виде, владелец оценил в 700 тыс. рублей.
На площадке «Авто.ру» появилось объявление о продаже редкого автомобиля ТагАЗ Aquila.

"Эксклюзив ТагАЗ Аквилла с одним хозяином и пробегом 56 тысяч. ПТС оригинал Ростовская машина. Рамная конструкция,кузов углепластик. Полная шумоизоляция салона", – написал в объявлении продавец.

Вместо шильдиков с названием бренда, собственник наклеил эмблемы Ferrari.

Модель Aquila оснащалась бензиновым мотором Mitsubishi объемом 1,6 л и мощностью 107 л.с., работающим вкупе с механической трансмиссией. В комплектацию вхдят подушка безопасности водителя, спортивные сиденья, ABS, кондиционер, боковые зеркала с электрорегулировкой и обогревом.

Ранее сообщалось, что продажи «Москвича» в 2025 году упали на треть.

