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Опубликовано 31 июля 2026, 13:36
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Уникальный Porsche 911 GT2 RS установил ценовой рекорд

Porsche 911 GT2 RS впервые продали за 79 млн рублей. Коллекционеры по-прежнему охотятся за 991 GT2 RS, и один экземпляр с пробегом всего 954 км доказал, как далеко они готовы зайти. Современный GT3 RS превосходит его по аэродинамике, однако GT2 RS предлагает серьёзное преимущество в мощности и способен показывать впечатляющие результаты на треке. Именно этот избыток мощи и делает старую модель такой привлекательной, сообщает Carscoops.
Porsche 911 GT2 RS
Porsche 911 GT2 RS
© БАТ
Арина Лысенко
Арина Лысенко

Новый GT2 RS, вероятно, будет представлен в ближайшее время, однако интерес коллекционеров к модели 991 поколения не ослабевает. На этой неделе на аукционе Bring a Trailer был продан экземпляр с небольшим пробегом, и его цена впервые достигла 1 млн долларов (примерно 79 млн рублей).

Два ключевых фактора неизбежно сыграли свою роль в продаже автомобиля за такую стоимость. В частности, он проехал всего 593 мили (954 км) с момента выхода нового и оснащен пакетом Weissach за 18 000 долларов (около 1,4 млн рублей). Вероятно, вторым фактором, который помог повысить стоимость автомобиля, является тот факт, что он закончен в краске до образца оттенка Viola Purple Metallic.

GT2 RS оснащён 3,8‑литровым оппозитным битурбомотором, развивающим 700 л.с. и 750 Н·м. До выхода гибридного Turbo S он был самым мощным Porsche почти всё десятилетие. И, по всей видимости, останется самым быстрым на треке вплоть до дебюта нового GT2 RS.

Ранее компания Porsche создала самый коричневый 911 GT3 RS за всю историю.

Источник:Carscoops
Автор:Арина Лысенко
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