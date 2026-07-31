Уникальный Porsche 911 GT2 RS установил ценовой рекорд

Новый GT2 RS, вероятно, будет представлен в ближайшее время, однако интерес коллекционеров к модели 991 поколения не ослабевает. На этой неделе на аукционе Bring a Trailer был продан экземпляр с небольшим пробегом, и его цена впервые достигла 1 млн долларов (примерно 79 млн рублей).

Два ключевых фактора неизбежно сыграли свою роль в продаже автомобиля за такую стоимость. В частности, он проехал всего 593 мили (954 км) с момента выхода нового и оснащен пакетом Weissach за 18 000 долларов (около 1,4 млн рублей). Вероятно, вторым фактором, который помог повысить стоимость автомобиля, является тот факт, что он закончен в краске до образца оттенка Viola Purple Metallic.

GT2 RS оснащён 3,8‑литровым оппозитным битурбомотором, развивающим 700 л.с. и 750 Н·м. До выхода гибридного Turbo S он был самым мощным Porsche почти всё десятилетие. И, по всей видимости, останется самым быстрым на треке вплоть до дебюта нового GT2 RS.