Компания Porsche создала самый коричневый 911 GT3 RS за всю историю

Изначально Porsche 911 GT3 RS был автомобилем для истинных ценителей, хорошо знакомых со значением этой аббревиатуры. Однако с приходом поколения 992 ситуация изменилась: агрессивный дизайн сделали модель узнаваемой и желанной для массовой аудитории.

Каждый 911 GT3 RS, сходящий с конвейера Porsche, уникален, но отдельные экземпляры выделяются даже на этом фоне. Данный автомобиль — как раз из таких. Он создан совместными усилиями Porsche Centre Geneva и ателье Sonderwunsch в Цуффенхаузене и получил отделку, которая показалась бы необычной для любого 911, а уж тем более для версии RS.

Для кузова выбрали оттенок «Макадамия металлик» из палитры Paint to Sample — насыщенный коричневый цвет, который на свету отливает серебристыми искрами. В противовес ему выступают открытые карбоновые детали, пропитанные коричневыми пигментами, а также пастельно-оранжевые кольца, вписанные в затемнённые светодиодные фары.

Оранжевая нить вторит под задним антикрылом и на торцевых панелях. Колёса окрашены в тот же «Макадамия металлик», что и кузов, а оранжевые тормозные механизмы придают завершённость цветовому решению.

Интерьер этого Porsche создан с той же тщательностью, что и экстерьер. В отделке широко использована кожа цвета «трюфельный коричневый», а пастельно-оранжевые акценты — окантовка, контрастная строчка, дверные ручки, дефлекторы вентиляции и отметка «12 часов» на руле — добавляют индивидуальности. Карбоновые накладки на порогах с фирменной гравировкой Sonderwunsch служат напоминанием: перед вами не рядовой Porsche.

